Від землетрусу Нова Зеландія присунулася до Австралії

Нова Зеландія перемістилася ближче до східного побережжя Австралії в результаті могутнього землетрусу магнітудою 7,8, що стався 16 липня неподалік від новозеландського острова Південний.

Внаслідок цього землетрусу берегова лінія змістилася на південь на 30 сантиметрів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Associated Press.

Цей землетрус, згідно з повідомленням, опублікованим на сайті національного проекту з моніторингу землетрусів Нової Зеландії GeoNet, став наймогутнішим у 2009 році і найсильнішим за останні 80 років новозеландської історії. Лише завдяки невеликій чисельності населення національного парку Фьордленд - епіцентру землетрусу - вдалося уникнути жертв і масштабних руйнувань.

Як зазначив директор GeoNet Кен ГЛЕДХІЛЛ, Нова Зеландія розташована на стику двох літосферних плит, тому вчені постійно фіксують рух островів. Аналіз даних, записаних під час цього землетрусу, вважає експерт, дозволить глибше зрозуміти структуру островів Нової Зеландії.