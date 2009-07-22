Байден прибув до Грузії

Віце-президент США Джозеф БАЙДЕН із тбіліського міжнародного аеропорту з делегацією, що його супроводжує прибув до готелю "Тбілісі Мерріот", розташованого на проспекті Руставелі.

Як повідомляє ІА «Новини-Грузія», готель "Тбілісі Мерріот" розташований по сусідству з будівлею парламенту Грузії, біля якого опозиція планувала провести акцію, приурочену початку візиту Д.БАЙДЕНА до Тбілісі. Поліція оточила проспект Руставелі і прилеглі вулиці, виставивши кордони, в результаті опозиція вирішила зібрати своїх прихильників біля будинку Державної філармонії, в кінці проспекту Руставелі.

На Авлабарській площі, звідки починається дорога, яка веде до резиденції М.СААКАШВІЛІ, зібралися близько 3 тис. людей з грузинськими й американськими прапорами, аби привітати віце-президента США. "Ми віримо Америці", "США допоможе нам", "Ласкаво просимо", - такі гасла тримають у руках присутні.

У резиденції відбудеться обід від імені глави Грузинської держави Михайла СААКАШВІЛІ. Там же пройде урочистий концерт за участю популярних співаків грузинської естради й ансамблів народної пісні і танцю.

Вранці 23 липня в тбіліській резиденції Президента відбудеться офіційна церемонія зустрічі Д.БАЙДЕНА і М.СААКАШВІЛІ. Потім вони зустрінуться у форматі один-на-один, пізніше до неї приєднаються ряд офіційних осіб.

Потім у готелі «Тбілісі Мерріот» пройде зустріч Д.БАЙДЕНА з представниками цивільного сектору й неурядових організацій, потім там же - з лідерами опозиції. Білий дім зазначає, що віце-президент зустрінеться з лідером Об`єднаної опозиції Леваном ГАЧЕЧІЛАДЗЕ, лідером партії "Демократичний рух - Єдина Грузія" Ніно БУРДЖАНАДЗЕ і лідером "Альянсу для Грузії", колишнім послом Грузії в ООН Іраклієм АЛАСАНІЯ. На зустріч може бути запрошена й лідер партії "Шлях Грузії" Саломе ЗУРАБІШВІЛІ.

Вдень 23 липня в парламенті відбудеться церемонія зустрічі Д.БАЙДЕНА, після завершення якої розпочнеться двостороння зустріч віце-президента США й голови парламенту Давіда БАКРАДЗЕ.

Після зустрічей у парламенті Д.БАЙДЕН прибуде до тбіліського Палацу молоді, де пройде його зустріч з дітьми-біженцями з Цхінвальського регіону й Абхазії, а також вимушено переміщеними особами з Шіда Картлі (після подій серпня 2008).

Увечері в четвер Дж.БАЙДЕН залишить Грузію.