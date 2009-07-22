У Росії вбили ще одного правозахисника

У Карелії вбито керівника регіонального відділення міжрегіональної громадської організації "Справедливість" Андрія Кулагіна.

Як повідомляє прес-служба організації "Справедливість", його тіло було знайдене в піщаному кар`єрі поблизу Петрозаводська майже через два місяці після зникнення.

Як повідомив голова правління МГО "Справедливість" Андрій СТОЛБУНОВ, А.Кулагін зник 14 травня 2009 року. "Він вийшов з будинку пізно увечері. Андрію подзвонили і попросили терміново зустрітися. Швидше за все, це був хтось, кого правозахисник знав особисто і не сприймав як джерело потенційної небезпеки. Останнім Андрія бачив водій таксі, який підвозив його до місця зустрічі – кафе", - заявив А.СТОЛБУНОВ.

За інформацією російських правозахисників, А.Кулагін очолював Карельське регіональне відділення МГО «Справедливість» з моменту його створення – з 2007 року. Він активно взаємодіяв з місцевим підрозділом Федеральної служби виконання покарань, входив до складу громадської опікунської ради з установ ГУВП Міністерства юстиції Карелії, виступав за гуманізацію умов утримання ув`язнених.

Вбивство А.Кулагіна стало не першим злочином, вчиненим останнім часом проти правозахисників у Росії. Як повідомлялося, 15 липня в Інгушетії невідомі вбили співробітницю правозахисного центру "Меморіал" Наталію Естемірову. 19 січня в центрі Москви був застрелений адвокат Станіслав Маркелов, до того ж випадковою жертвою нападу невідомого кілера також стала журналістка "Нової газети" Анастасія Бабурова. 13 листопада 2008 року в підмосковних Хімках було побито головного редактора місцевої опозиційної газети "Химкинская правда", активіста-еколога Михайла БЕКЕТОВА. З тяжкими травмами він був доставлений до лікарні, де досі перебуває в комі.