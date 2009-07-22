Газпром попередив інвесторів про можливість заворушень у Росії

21:14, 22 липня 2009
Світ
2678 0

Меморандум до випуску єврооблігацій

Російський газовий монополіст - компанія "Газпром" попередила інвесторів, що економічна криза відчуватиметься в Росії ще довго і може призвести до зростання громадських заворушень в країні, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на інформацію агентства Dow Jones.

Відповідно до інформації Dow Jones, "Газпром" у своєму меморандумі, присвяченому майбутньому випуску єврооблігацій, зазначив, що ситуація в Росії, можливо, й надалі залишатиметься складною.

"Економічна ситуація, що погіршується, і хаос на фінансових ринках в Росії можуть призвести до високого безробіття, або до нездатності державних і приватних підприємств виплачувати зарплату вчасно і в повному обсязі, - йдеться в меморандумі, який потрапив у розпорядженні Dow Jones. - Зарплати і допомога також можуть в цілому не встигати за зростанням вартості життя".

У меморандумі "Газпрому" говориться, що активізація страйкового руху та інших акцій соціального протесту може мати й інші наслідки: "зростання підтримки ідеї оновлення центральної влади, посилення націоналізму, і зокрема обмежень на іноземну участь в російській економіці".

Попередження для потенційних кредиторів "Газпрому" вказують на більш широкий спектр ризиків, ніж російська монополія визнавала під час попередніх випусків єврооблігацій.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter