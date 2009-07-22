Газпром попередив інвесторів про можливість заворушень у Росії

Російський газовий монополіст - компанія "Газпром" попередила інвесторів, що економічна криза відчуватиметься в Росії ще довго і може призвести до зростання громадських заворушень в країні, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на інформацію агентства Dow Jones.

Відповідно до інформації Dow Jones, "Газпром" у своєму меморандумі, присвяченому майбутньому випуску єврооблігацій, зазначив, що ситуація в Росії, можливо, й надалі залишатиметься складною.

"Економічна ситуація, що погіршується, і хаос на фінансових ринках в Росії можуть призвести до високого безробіття, або до нездатності державних і приватних підприємств виплачувати зарплату вчасно і в повному обсязі, - йдеться в меморандумі, який потрапив у розпорядженні Dow Jones. - Зарплати і допомога також можуть в цілому не встигати за зростанням вартості життя".

У меморандумі "Газпрому" говориться, що активізація страйкового руху та інших акцій соціального протесту може мати й інші наслідки: "зростання підтримки ідеї оновлення центральної влади, посилення націоналізму, і зокрема обмежень на іноземну участь в російській економіці".

Попередження для потенційних кредиторів "Газпрому" вказують на більш широкий спектр ризиків, ніж російська монополія визнавала під час попередніх випусків єврооблігацій.