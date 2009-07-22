Росія не дозволить експертам ООН розслідувати вбивство правозахисниці

Проведення експертами ООН розслідування в Росії вбивства правозахисниці Наталії Естемірової неможливе.

Як передає кореспондент УНІАН в Москві, про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і преси МЗС Росії.

«У офіційному листі, одержаному російськими властями від цих експертів, мова про проведення ними власного розслідування також не йде. Та це й неможливо, оскільки суперечить російському кримінально-процесуальному законодавству. У відповідності ж до Кодексу проведення спеціальних процедур Ради ООН з прав людини вони повинні реалізувати свої повноваження за умови повної поваги до національного законодавства і приписів країни, з якою вони взаємодіють», йдеться в коментарі.

МЗС РФ зазначає, що дані експерти, якщо побажають, можуть сприяти російським правоохоронним органам в розслідуванні, представивши їм відповідно до російського процесуального законодавства конкретну інформацію щодо даного злочину, якщо вони її мають.

Російське МЗС заявляє, що Російська Федерація завжди активно співпрацювала і співпрацює зі спеціальними механізмами Ради ООН з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, тіло Н.Естемірової було знайдене 15 липня за 100 метрів від федеральної автомобільної дороги “Кавказ” поблизу села Гази-Юрт Назранівського району Інгушетії. Загибла майже 10 років було одним з провідних співробітників “Меморіалу” на Північному Кавказі.

Незабаром після цього сім незалежних експертів ООН з прав людини у спільній заяві звернулися до російської влади з пропозицією допомогти у проведенні незалежного розслідування серії вбивств правозахисників, адвокатів і журналістів, що сталися за останній рік.