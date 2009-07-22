Сербія цього року може подати заявку до Євросоюзу

Сербія цього року може подати заявку на вступ до Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Вук ЄРЕМИЧ в інтерв`ю бєлградській газеті "Данас", передає РІА «Новости».

Відповідну заяву В.ЄРЕМИЧ зробив напередодні візиту до Бєлграда єврокомісара з розширення Оллі РЕНА.

"Ми сподіваємося, що під час 2009 року буде розморожена Перехідна торгова угода з Євросоюзом і що Сербія зможе формалізувати свій намір стати членом ЄС, подавши офіційну заявку", - заявив В.ЄРЕМИЧ.

Вступ до Євросоюзу є головним зовнішньополітичним пріоритетом Сербії.

Перехідна торгова угода підписана Сербією з Євросоюзом у квітні 2008 року. Вона заблокована через позицію Нідерландів, які звинувачують владу Сербії в недостатній співпраці з Міжнародним трибуналом по колишній Югославії, що розслідує військові злочини.

З початку 2010 року Євросоюз вводить безвізовий режим з Сербією. За оцінкою експертів, це рішення стало важливим кроком на шляху зближення Сербії з ЄС.