Молдова одержить від Китаю кредит в 1 млрд доларів

Уряд Китаю виділить Молдавії кредит у розмірі 1 млрд дол. для реалізації в республіці масштабних інфраструктурних і виробничих проектів.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському уряді, це передбачає меморандум про взаєморозуміння, який 23 липня в Кишиневі підписали міністр будівництва і розвитку територій Молдови Володимир Балдович і президент Китайської генеральної зовнішньо-інженерної державної корпорації COVEC Фан Янмін.

COVEC разом з своєю головною компанією - Китайською залізнично-інженерною корпорацією (CREC) підпорядкований комітету Держради КНР з контролю і управління державним майном. COVEC реалізує великі економічні проекти в Китаї та в інших державах.

Як уточнив В.Балдович, згідно з домовленостями, кредит в сумі 1 млрд дол. Китай виділить Молдавії під держгарантію на пільгових умовах: на 15 років з трирічним відстроченням по виплатах. Процентна ставка ще не визначена, але, як наголосив молдавський міністр, вона буде вигідною для Молдови, тобто низькою.

Китайські інвестиції призначені для реалізації проектів у галузі інфраструктури (шляхове будівництво, енергетика, водопостачання, будівництво очисних споруд), а також сільського господарства і переробної промисловості, для створення високотехнологічних виробництв тощо. Проекти відбиратимуться на конкурсних засадах. У Молдові вже є готові до реалізації проекти з відновлення шляхів, оцінені в 300 млн. дол. В цілому загальна вартість всіх проектів з модернізації доріг Молдови становить 1 млрд дол.

Планується, що протягом найближчих місяців Китай і Молдова підпишуть міжурядову угоду про надання кредиту в сумі 1 млрд дол., яка має бути ратифікована парламентами двох країн. Передбачається, що перші транші китайського кредиту надійдуть до Молдови до кінця 2009 р.