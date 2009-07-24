Смерть Майкла Джексона була ненавмисним убивством

Особистий кардіолог Майкла Джексона підозрюється в ненавмисному вбивстві. Як зазначено в ордері на обшук, який був виданий судом Х`юстона в четвер, правоохоронним органам дозволяється шукати докази причетності лікаря до вбивства. Це перше офіційне підтвердження того, що смерть поп-співака розслідується як убивство.

Лента.ру