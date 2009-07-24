Смерть Майкла Джексона була ненавмисним убивством
06:28, 24 липня 2009
Світ
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Версія слідства
|Майкл Джексон
Особистий кардіолог Майкла Джексона підозрюється в ненавмисному вбивстві. Як зазначено в ордері на обшук, який був виданий судом Х`юстона в четвер, правоохоронним органам дозволяється шукати докази причетності лікаря до вбивства. Це перше офіційне підтвердження того, що смерть поп-співака розслідується як убивство.
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