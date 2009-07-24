Ураган у Польщі: 7 загиблих, більш як 30 травмованих

На південному заході Польщі, в Дольношльонському воєводстві, в результаті урагану загинули сім чоловік, більш як 30 чоловік дістали поранення, передає ІТАР-ТАСС. Стан п`ятьох медики оцінюють як критичний.

Ураган несподівано пронісся містами Легніця і Куниця, а також околицями столиці воєводства - міста Вроцлава. Жертвами стихії стали рибалки, які потонули на озерах, і водії автомобілів, роздавлені деревами, що впали.