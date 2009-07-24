Байден подарував грузинським дітям M&M's і поставив у приклад Саакашвілі

Віце-президент США Джордж Байден завершив офіційну програму свого перебування в Грузії зустріччю з дітьми з сімей, що вимушено покинули місця постійного проживання після грузино-осетинського конфлікту в серпні минулого року, повідомляє агентство Новості-грузія. Байден подарував дітям цукерки M&M`s, тарілки фрісбі і порадив їм "брати приклад" з президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Президент Грузії, який був присутній на зустрічі і спостерігав за ходом бесіди, кілька разів не міг стримати сліз, коли діти розповідали про те, що довелося пережити їм під час серпневої війни минулого року. "Я перед вами у боргу. Я пам`ятаю, як до війни я разом з вами говорив про світ, про те, що мир це вихід", - сказав Саакашвілі, звертаючись до дітей. Він сказав, що війна була почата "іноземним загарбником", а не етнічними осетинами. Саакашвілі привітав, що діти звертаються до нього просто по імені - "Міша", і закликав їх також неформально поводитися з віце-президентом США. Байден, з свого боку, вибачився перед дітьми, що не говорить грузинською і пообіцяв запросити до Америки того, хто краще за всіх вивчить англійську, щоб навчати його грузинській мові.

Він розповів дітям про значення освіти і закликав їх добре вчитися та "брати приклад з дуже розумного і талановитого президента Грузії". "Ми не можемо за вас вирішити ваші проблеми, але ми не залишимо вас одних. Ми нікуди не подінемося", - сказав Байден, говорячи про майбутнє і пообіцявши, що США продовжать допомагати Грузії в економічному розвитку, а також підвищенні рівня освіти. Віце-президент США простився з дітьми, побажавши їм добитися успіхів і бути щасливими, і вручивши їм символічні подарунки, як він сказав, "зі свого власного кабінету".

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