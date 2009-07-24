У Росії бензовоз лоб в лоб зіткнувся з автобусом: загинула 21 людина

Жертвами лобового зіткнення бензовоза і автобуса в Ростовській області, за останніми даними, стала 21 особа, повідомив РІА Новості представник обласного управління Мінохоронздоров`я. Катастрофа сталася за два кілометри від поста ГІБДД біля села Самара (приблизно 59 кілометрів від Ростова-на-Дону). Автобус їхав за маршрутом Курганінськ - Таганрог - Ростов-на-Дону. Представник прес-служби департаменту з попередження і ліквідації НС підтвердив інформацію про 20 загиблих. "Дев`ятнадцять витягнули загиблими на місці, десятьох повезли до лікарні, але, за словами лікарів, один помер, одразу як привезли", - сказав він. Ще один постраждалий помер у лікарні.

Представник прес-служби департаменту з попередження і ліквідації НС повідомив, що за попередніми даними лобове зіткнення бензовоза "КамАЗ" і автобуса в Ростовській області сталося через виїзд бензовоза на зустрічну смугу.