Росія погрожує США санкціями у разі постачання зброї до Грузії

Росія введе санкції проти підприємств США, якщо вони продаватимуть зброю Грузії.

Про це заявив постійний представник РФ при НАТО Дмитро РОГОЗІН, передає РІА «Новости» .

"У нас вийшов указ Президента з приводу того, що Росія вводитиме санкції щодо тих іноземних підприємств, які продовжуватимуть займатися мілітаризацією Грузії... Цей указ не має жодних вилучень, і якщо буде доведено, що якийсь виробник, не важливо, де він - в Арктиці чи в Америці, займається постачанням наступальних озброєнь, безумовно, це підпадає під дію цього указу", - сказав Д.РОГОЗІН у п`ятницю в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

Як повідомили зарубіжні ЗМІ, сьогодні представник Держдепартаменту США Філіп КРОУЛІ заявив, що США не виключають можливість постачання озброєння до Грузії, яка має намір вступити до НАТО. "Однією з базових умов вступу до НАТО є наявність озброєння, що задовольняє стандартам альянсу, і внесок країни в зростання військової потужності НАТО", - заявив Ф.КРОУЛІ.