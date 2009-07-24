Мінськ затопило в результаті дводенних злив (фото)
Дощ не перестає
Столицю Білорусі Мінськ затопило в результаті дводенних злив.
Як передає кореспондент УНІАН, на даний час на головних вулицях Мінська – проспекті Незалежності і Переможців утворилися затори, оскільки машини через велику кількість води не можуть просуватися.
Зливова каналізація погано справляються з обсягами води, що надходить до неї. Вздовж доріг утворилися великі струмки заввишки до декількох сантиметрів. Ознак того, що грозовий дощ незабаром припиниться, не спостерігається. Злива почалася о 14.55, о 15.10 вода почала проникати на деякі станції метрополітену.
Напередодні, 23 липня, також після сильної зливи затопило вулицю Неміга. Знадобилася допомога співробітників Міністерства з надзвичайних ситуацій. Середня висота води досягала півметра.