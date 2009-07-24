Ющенко і Тимошенко висловили співчуття Медведєву і Путіну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловили співчуття з приводу автокатастрофи в Росії, що призвела до численних людських жертв.

Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату глави держави.

“Із великим сумом в Україні сприйняли звістку про автокатастрофу, що сталася у Ростовській області та призвела до численних людських жертв”, – йдеться у телеграмі В.ЮЩЕНКА на адресу Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА.

«Ми поділяємо почуття скорботи тих, хто втратив своїх рідних і близьких. Від імені народу України та від мене особисто прошу передати щирі співчуття та слова підтримки родинам загиблих, а також побажання скорішого одужання всім постраждалим», – наголосив глава Української держави.

Ю.ТИМОШЕНКО направила голові уряду Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ телеграму співчуття у зв’язку із автокатастрофою під містом Ростов-на-Дону, яка призвела до людських смертей. повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну.

«Від імені уряду України і від себе особисто прошу передати слова співчуття рідним та близьким загиблих в автомобільній катастрофі..., а також побажати найскорішого одужання всім постраждалим», - йдеться у тексті телеграми.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 липня, в Ростовській області РФ внаслідок лобового зіткнення бензовозу й автобуса загинуло 25 осіб.