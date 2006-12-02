Незграбні терористи залишили потужний радіоактивний слід

Вбивці Олександра Литвиненка, колишнього офіцера ФСБ, що помер в Лондоні від отруєння полонієм-210, явно не подумали про потужний радіоактивний слід, який вони залишили по дорозі в столицю Великобританії, пише The Daily Telegraph.

Газета звертає увагу на "незграбність терористів", які упустили полоній на підлогу готельного номера в лондонському готелі. Крім того, вже відомо, на якій атомній станції був отриманий полоній, проте поки про це не оголошено публічно. Слідство вважає, що полоній було ввезено до Лондону рейсом British Airways з Москви 25 жовтня, за тиждень до того, як захворів Литвиненко.

Детективи переконані, Литвиненко вступив в контакт з радіоактивною речовиною саме в суші-барі, повідомляє The Independent. Зараз поліцейське розслідування фокусується на тому, що відбувалося в суші-барі, де Литвиненко зустрічався з італійцем Маріо Скарамеллой, який заперечує, що має будь-який стосунок до отруєння. Скарамелла, який керує організацією, що веде спостереження за ядерними відходами, сказав на початку цього тижня, що він пройшов аналізи, які показали, що він не піддався радіоактивному зараженню.

Разом з тим у суботу вранці західна преса публікувала істеричні повідомлення про те, що контактуючий з Литвиненком італієць перебуває на межі життя і смерті. Але, на щастя, вони не підтвердилися.

"Британське агентство з охорони здоров`я підтвердило нещодавно, що пан Скарамелла відчуває себе добре, і дози полонія-210, знайдені у нього в сечі, украй низькі, і не викликають занепокоєння", - йдеться в повідомленні Мінохоронздоров`я Італії, представник якого перебуває в даний момент в Лондоні, і особисто контролює ситуацію.

За матеріалами Inopressa, Newsinfo