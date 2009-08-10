М’янмі доведеться вийти з АСЕАН, якщо там знайдуть ядерний реактор

М’янмі доведеться відмовитися від свого членства в Організації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), якщо виявиться, що вона має в своєму розпорядженні ядерний реактор, заявив в неділю генеральний секретар організації Сурін Пхитсуван.

У своєму виступі в штаб-квартирі організації в Джакарті, яке публікують в неділю ЗМІ Таїланду з посиланням на таїландське державне новинне агентство "ТНА", Пхитсуван сказав, що держава, яка має ядерний реактор, не зможе зберігати членство в АСЕАН, оскільки територія АСЕАН оголошена, за згоди всіх десяти країн-членів організації, без`ядерною зоною.

"На сьогодні не існує доказів того, що в М’янмі встановлений ядерний реактор, але якщо ця інформація підтвердиться, країні доведеться залишити АСЕАН", - сказав Пхитсуван.

Бангкокський Договір 1995 про створення в Південно-Східній Азії зони, вільної від ядерної зброї, на сьогодні підписаний і ратифікований всіма країнами-членами АСЕАН, включно з М’янмою. Він набув чинності 1997 року. Договір не забороняє країнам АСЕАН розвивати програми використання ядерної енергії в мирних цілях.

Виступ Пхитсувана, пише агентство ТНА, зроблено у відповідь на повідомлення західних ЗМІ про те, що нібито М’янма здійснює співпрацю в галузі ядерних технологій з Північною Кореєю і протягом п`яти років може створити ядерну зброю.

РІА "Новости"