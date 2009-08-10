Міністр оборони закликає розширити права бундесверу

Міністр оборони ФРН Франц Йозеф Юнг (Franz Josef Jung) висловився за внесення змін до конституції, з метою надати бундесверу ширші права при проведенні операцій із звільнення заручників.

"Нам слід подумати про зміну конституції, яка дасть змогу бундесверові вживати заходи, коли до справи не може підключитися поліція", - сказав Юнг в інтерв`ю газеті Bild am Sonntag, коментуючи інцидент з недавно звільненим німецьким сухогрузом Hansa Stavanger.

За словами Юнга, таке може статися, коли поліція не має можливості швидко прибути на місце події. У випадку із захопленням сомалійськими піратами судна Hansa Stavanger ситуація вже давно загострилася, перш ніж поліція була готова розпочати операцію в районі Африканського Рогу, нагадав міністр.

За конституцією ФРН, відповідальність за звільнення заручників несе поліція. Франц Йозеф Юнг вважає, що необхідно внести поправку, яка дозволить бундесверу брати участь у таких операціях як усередині Німеччини, так і за її межами. Міністр оборони має намір внести цю тему на порядок денний після виборів в бундестаг, які мають відбутись у вересні .

Deutsche Welle