Комісар ЄС з енергетики "тоне в одному човні" з Росією і Україною

За словами єврокомісара ЄС у справах енергетики Андріса Пієбалгса, одним з помітних досягнень, якого йому вдалося досягти за час роботи на нинішній посаді, стало розв’язання газового конфлікту між Росією і Україною. Про це йдеться в його інтерв`ю латвійській газеті "Час".

- У цьому човні (на посаді єврокомісара. - УНІАН) проблеми весь час створюють пробоїни і течу. Звісно, найбільша теча - це транзит газу з Росії в Євросоюз через Україну. Там постійно просочується вода, і ми всі троє цю воду постійно вичерпуємо. Не знаю, наскільки злагоджено це відбувається, але ми, принаймні, вичерпуємо.

Іншим досягненням єврокомісар вважає газопровід «Набукко».

- Досягненням я, безумовно, вважаю газопровід «Набукко» - з нульової позначки ми дійшли до готового проекту, який, поза сумнівом, просуватиметься вперед.

Інтерв`ю Андріс Пієбалгс дав у зв`язку з присудженням йому призу Цицерона - нагороди, яку щороку вручають у Латвії за особливі успіхи в різних сферах, - від політики до журналістики. Досягненням Андріса Пієбалгса журі визнало його видатне вміння аргументувати в процесі міжнародних дискусій.

- В основі роботи єврокомісара, - сказав він, - лежать важка праця і добрі комунікації - 27 країн і Європарламент. Рішення, які ухвалюють в Євросоюзі, повинні бути близькі до консенсусу, а голосування в принципі має другорядне значення. Треба, щоб до голосування всі по можливості опинилися в одному човні, і здатність переконати в такій ситуації відіграє вирішальну роль... Іноді я просто ненавиджу свій голос, оскільки мені доводиться багато раз повторювати одне й те саме, щоб когось переконати.