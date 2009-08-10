У Владивостоку в шасі літака Airbus А320 знайшли труп

В аеропорту Владивостока в технічному відсіку шасі літака авіакомпанії "Владивосток Авіа" виявлено труп. Як повідомили в прес-службі "Владивосток Авіа", труп був виявлений під час післяполітного огляду літака Airbus А320, що виконав рейс N486 за маршрутом Іркутськ-Хабаровськ-Владивосток. Співробітники авіакомпанії помітили частину кисті руки, затиснуту між стулками гондоли лівої стійки шасі. При розкритті ніші шасі було виявлено тіло чоловіка.

В даний час органи транспортної прокуратури і МВС РФ проводять на місці слідчі заходи. Особу загиблого досі не встановлено.

РБК