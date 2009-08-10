Путін не вивчив урок Грузії - Financial Times

Російський прем`єр-міністр Володимир Путін, який позує з голим торсом для фотографів під час відпустки в Сибіру, викликає відчуття дежа-вю, пише газета The Financial Times.

На думку газети, не випадковим є той факт, що фотографії були опубліковані прямо перед першою річницею війни Росії з Грузією. Конфлікт з цією колишньою радянською республікою розглядається в Росії як тріумф жорсткої сили і особисто Путіна як героя, який надихнув на цей тріумф.

Автори вважають, що Путіна дійсно добре навчили тактиці в КДБ. Проте йому не вдається вибудовувати стратегії: через російські танки в Грузії Москву бояться на Кавказі, більше не поважають. Для «перезавантаження» відносин з США потрібна не тільки взаємоповага між Росією і США, але й повага до слабких країн. Разом з тим, як показала фотосесія, Путін цей урок ще не засвоїв.

Газета.ру