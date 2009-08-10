Два автобуси з прочанами розбилися в Єгипті: є жертви

Як мінімум чотири особи загинули і 25 отримали поранення в результаті ДТП в єгипетській провінції Червоне море.

Як передає РІА «Новости», в аварії постраждали єгипетські громадяни, що поверталися після паломництва до мусульманських святинь Саудівської Аравії. Два автобуси, в яких знаходилося близько 80 чоловік, зіткнулися з вантажівкою, що перевозила керамічну плитку. За попередньою інформацією, іноземних громадян серед загиблих і постраждалих немає.

Поки немає інформації про те, хто став винуватцем ДТП. Прокуратура розпочала розслідування інциденту.