Білорус впав з пам'ятника Леніну і розбився на смерть

У Білорусі молодий хлопець впав з пам`ятника Леніну і розбився на смерть.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

Як повідомили в Управлінні внутрішніх справ Гомельського виконкому, цей випадок стався в міському селищі Уваровичі Буда-Кошелевського району.

На території місцевої школи, неподалік від якої встановлено пам`ятник Леніну, проводила вільний час компанія молоді. Один з молодих людей – 21-річний місцевий житель – підійнявся на постамент і повис на витягнутій руці вождя світового пролетаріату. Рука не витримала, хлопець зірвався і впав вниз.