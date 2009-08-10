У Криму відкрився XIV молодіжний Курултай

Дні молоді тюркского світу відкрилися сьогодні в Ялті.

«Тюркська молодь зібралася, щоб створити одну платформу співпраці, щоб дізнатися про проблеми тюрків, звернутися до громадськості», - повідомив по телефону кореспонденту УНІАН представник міжнародної громадської організації Bizim Qirim («Наш Крим») Сейран АЛІЄВ.

XIV Курултай Міжнародного об`єднання тюркської молоді зібрав 220 делегатів із Узбекистану, Киргизстану, Туркменістану, Азербайджану, Туреччини, Румунії, Болгарії, України, Росії та інших країн. Так, зокрема, приїхали уйгури з Норвегії, Голландії, Бельгії.

У Криму востаннє подібний з`їзд проводився в 1994 році. XIII Курултай тюркської молоді відбувався у Македонії.

Крім обговорення проблемних питань, у програмі заходу - відвідини пам`ятних місць в Севастополі та Бахчисараї.

У Сімферополі на ділянці землі, де кримські татари хочуть будувати Соборну мечеть, тюркська молодь проведе акцію на підтримку цього наміру. «Підніматимемо прапори: українські, кримськотатарські та організацій тюрків зі всього світу - як символ того, що весь тюркський світ, а це 350 мільйонів (чоловік), підтримують кримських татар», - сказав С.АЛІЄВ.

Дні молоді тюркського світу і Курултай триватимуть в Криму до 15 серпня.