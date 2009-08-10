Тимошенко, Путіна і Меркель запросили до Польщі
20:51, 10 серпня 2009Світ
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На 70-річчя Другої світової війни
Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК запросив главу українського уряду Юлію ТИМОШЕНКО до Польщі на відзначення 70-ї річниці початку Другої світової війни, яке відбудеться 1 вересня біля Гданську на Вестерплатте .
Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду Польщі.
Водночас співрозмовник агентства наразі не зміг уточнити, чи Ю.ТИМОШЕНКО прийняла запрошення польського колеги.
За даними польських ЗМІ, у заходах 1 вересня у Польщі планують взяти участь глава уряду Росії Володимир ПУТІН і канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.
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