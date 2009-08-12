Абхазія і Південна Осетія найняли американських піарників

23:33, 12 серпня 2009
Світ
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Виправляти свою репутацію на Заході

Уряди Південної Осетії і Абхазії найняли американське піар-агентство Saylor Company, прагнучи поліпшити свій імідж на Заході. Про це повідомляє Reuters з посиланням на главу Saylor Company, колишнього головного редактора газети The Los Angeles Times Марка Сейлора та на уповноваженого з прав людину в Південній Осетії Давида Санакоєва.

Контракти з піар-агентством були підписані ще в червні, а в липні їх зареєстрував Департамент юстиції США. Проте ЗМІ стало відомо про це тільки 12 серпня. Договори діятимуть протягом року, і кожна година роботи піарника коштуватиме південноосетинській і абхазькій владі 165-550 доларів (робота в зоні конфлікту - на 50 відсотків дорожче). При цьому узгоджено, що більше 30 тисяч доларів за місяць Saylor Company не вимагатиме.

Давид Санакоєв пояснив журналістам, що влада республік, незалежність яких від Грузії визнали тільки РФ і Нікарагуа, вважають неправильною думку про них, що склалася на Заході після конфлікту серпня 2008 року. На думку омбудсмена, роль у створенні негативного образу республік зіграла грузинська пропаганда. Протидіяти цій пропаганді південноосетинські і абхазькі керівники вирішили за допомогою Saylor Company.

Серед завдань, поставлених південноосетинською владою перед американськими піарниками, - "пояснити, як російська армія врятувала цивільне населення Південної Осетії" і "нагадувати світові про жорстокий напад грузинських військ на мирне населення". Також замовники попросили Sailor Company пояснити світовій спільноті, що "незалежність від Грузії є незворотною після серпневих подій". Абхазія замовила піар-агентству пояснення "кроків Абхазії, які робляться для розбудови власної демократії". Також абхазька влада хоче за допомогою професіоналів обгрунтувати перед Заходом необхідність російської військової присутності на своїй території.

Лента.ру

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