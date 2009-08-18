Війна наркокартелів у Мексиці: за три дні убито понад 70 осіб

У мексиканському місті Сьюдад-Хуарес в одному з барів жертвами збройного нападу у понеділок стали 8 осіб.

Ті, хто стріляв, утекли. Поліція повідомила, що, очевидно, йдеться про зведення рахунків між бандами наркоторговців-суперників.

Тільки за минулі вихідні в перестрілках та інших інцидентах, пов`язаних з наркотиками, в Мексиці загинули 69 чоловік.

Радіо Свобода