Війна наркокартелів у Мексиці: за три дні убито понад 70 осіб
08:37, 18 серпня 2009Світ
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Тільки за вчора - восьмеро
У мексиканському місті Сьюдад-Хуарес в одному з барів жертвами збройного нападу у понеділок стали 8 осіб.
Ті, хто стріляв, утекли. Поліція повідомила, що, очевидно, йдеться про зведення рахунків між бандами наркоторговців-суперників.
Тільки за минулі вихідні в перестрілках та інших інцидентах, пов`язаних з наркотиками, в Мексиці загинули 69 чоловік.
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