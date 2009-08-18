У пірати подалися вже естонці, латвійці та росіяни?

Суховантаж Arctic Sea був захоплений вісьмома громадянами Естонії, Латвії і Росії.

Про це на прес-конференції розповів міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ, повідомляє РІА «Новости».

За його словами, корабель ВМФ РФ “Ладний” звільнив моряків без єдиного пострілу.

Днем раніше А.СЕРДЮКОВ стверджував, що в момент зустрічі з учасниками пошукової операції 15 росіян, членів команди зниклого корабля, були "живі, здорові і не перебували під збройним контролем".

За його словами, пірати захопили суховантаж уночі 24 липня в територіальних водах Швеції. "Ці люди, пославшись на несправність свого човна, піднялися на борт Arctic Sea і, погрожуючи зброєю, почали вимагати від екіпажу беззастережного виконання всіх їхніх розпоряджень. Далі судно Arctic Sea рухалося за вказаним загарбниками маршрутом у бік Африки, відключивши навігаційне обладнання. Слідчі дії стосовно захопників судна на даний момент тривають на борту “Ладного", - доповів у вівторок Президенту РФ Дмитру МЕДВЕДЄВУ А.СЕРДЮКОВ.

За його словами, захопники – четверо естонців, двоє латишів і двоє росіян - були взяті під варту. Ніхто з членів екіпажу Arctic Sea не постраждав.

Як повідомлялося, завантажений лісом суховантаж Arctic Sea з екіпажем з 15 росіян вийшов з фінського порту Якобстад (Пієтарсаарі) 22 липня курсом на Алжир. 28 липня зв`язок з ним раптово припинився, коли суховантаж знаходився поблизу атлантичного узбережжя Португалії.

Після зникнення корабля з`явилася інформація про загадковий інцидент у водах Швеції. Тоді повідомлялося, що невідомі люди піднялися на борт суховантажа, провівши на ньому обшук. Утім, згодом, за даними ЗМІ, вони залишили корабель, нічого не взявши з собою.

Про місцерозташування судна після цього надходила суперечлива інформація. Зокрема, ЗМІ повідомляли, що корабель бачили біля берегів Іспанії, Португалії і Кабо-Верде. Пізніше з`явилися дані, що судно було викрадене і за нього зажадали викуп.

Arctic Sea стало першим судном за більш ніж 50 років, яке було захоплене піратами в Європі.