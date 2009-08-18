У порту Стокгольма горить круїзний корабель
17:30, 18 серпня 2009Світ
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На борту - близько 1,6 тис. туристів
Сильна пожежа сталася на борту круїзного судна Zenith під мальтійським прапором, яке прибуло в стокгольмський порт Фріхамнен з литовської Клайпеди.
На борту корабля знаходилося близько 1,6 тис. туристів, повідомляє «Газета.ру».
Двоє членів команди отруїлися димом. У порту проходить евакуація пасажирів. До місця події прибули машини поліції, пожежники і вертоліт «швидкої допомоги».
За свідченням очевидців, джерело диму знаходиться на третій палубі.
Судно було збудоване в 1992 році в Німеччині. Минулого року воно сідало на мілину неподалік Копенгагена.
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