Грузія збереже свою участь у 70 договорах СНД

Грузія, незважаючи на свій вихід зі складу Співдружності Незалежних Держав, збереже свою участь у 70 договорах, підписаних у рамках СНД.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Виконавчого комітету СНД, штаб-квартира якого знаходиться в Мінську (Білорусь).

«Відповідно до рішення Ради міністрів закордонних справ СНД про членство Грузії в Співдружності Незалежних Держав від 9 грудня 2008 року Грузія з 18 серпня 2009 року не є державою – учасницею Співдружності Незалежних Держав», - зазначили в прес-службі.

Представник Виконкому СНД нагадав, що рівно рік тому, 18 серпня 2008 року, Міністерство закордонних справ Грузії повідомило нотою Виконавчий комітет СНД про вихід країни зі Співдружності. «Відповідно до статті 9 Статуту СНД держава має право це зробити, і про такий намір вона має повідомити за 12 місяців до виходу. При цьому зобов`язання, що виникли в період участі в Співдружності, зберігаються до їх повного виконання», - уточнив співрозмовник агентства.

У той же час, за його словами, Грузія вже наступного дня після повідомлення про свій вихід з СНД заявила про своє бажання залишитися учасницею ряду підписаних нею договорів.

«Експертна група з представників держав СНД не раз збиралася для розгляду питання про участь Грузії в міжнародних договорах і рішеннях органів СНД. Щодо договорів з обмеженим суб`єктним складом (їх учасниками можуть бути тільки країни СНД) і рішень органів Співдружності вирішено, що з 18 серпня 2009 року на Грузію вони не поширюватимуться. Таких документів налічується понад 400. Проект відповідного документа, в якому будуть викладені ці умови, планується розглянути на найближчих засіданнях Ради міністрів закордонних справ і Ради глав держав СНД», - додав представник прес-служби.

У той же час, за його словами, експерти констатували відсутність правових перешкод для участі Грузії в договорах, сторонами яких можуть бути і держави, що не входять до складу Співдружності. «Таким чином, після виходу з СНД Грузія може продовжити участь приблизно в 70 договорах, прийнятих у рамках Співдружності», - уточнив співрозмовник агентства.

Тим часом, як повідомляє білоруська служба радіо «Свобода», державний прапор Грузії буде знятий з фасаду будівлі виконкому СНД в Мінську сьогодні пізно ввечері.