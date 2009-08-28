Половина росіян вважають ядерну зброю гарантією безпеки (опитування)

Половина (53%) росіян вважають, що ядерна зброя служить головною гарантією безпеки Росії. Так вони оцінили роль, яку, на їх думку, відіграє ядерна зброя в забезпеченні безпеки країни в нинішній час, повідомляє Всеросійський центр вивчення громадської думки (“ВЦИОМ”).

При цьому 27% респондентів вважають, що ядерна зброя має важливе, але не вирішальне значення (у 2006 р. таких був 31%).

На думку 6% росіян, роль ядерної зброї вельми обмежена, 3% певні, що її наявність ніяк не впливає на безпеку Росії. 3% взагалі вважають, що вона, навпаки, саме становить загрозу для безпеки країни.

За даними “ВЦИОМ”, 60% росіян вважають, що створення атомної бомби в Радянському Союзі в 1949 р. дало змогу відновити військовий паритет, відвернути загрозу війни. Частка прихильників цієї думки підвищується з віком респондентів - від 52% серед 18-24-річних до 68% серед тих, кому від 45 до 59.

Тих, хто вважає, що створення атомної бомби в СРСР привело до безглуздої гонки озброєнь і поставило світ на межу ядерної катастрофи - 27%. Таких відповідей більше серед молоді (30-31%) і менше в старшому віці (25-28%).

Ініціативне всеросійське опитування проведене 22-23 серпня 2009 р. Опитано 1,6 тис. Осіб у 140 населених пунктах в 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

СРСР випробував свій перший ядерний пристрій потужністю 22 кілотонни 29 серпня 1949 року на Семипалатинському полігоні.