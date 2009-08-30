Ефіопія ввела свої війська до Сомалі

Сотні ефіопських солдатів перетнули кордон Сомалі і очистили від ісламських бойовиків стратегічно важливе місто Белет-Вейне, передає Associated Press з посиланням на очевидців. Повідомляється, що бойовики залишили місто без бою.

Це перша операція ефіопських військ на території Сомалі з моменту їх виведення з країни в січні ц.р. Раніше сомалійські бойовики неодноразово використовували факт присутності на території країни ефіопських солдатів, більшість з яких християни, для антиурядової пропаганди.

Громадянська війна в Сомалі не вщухає фактично з 1991 року, нагадує РосБізнесКонсалтинг. За цей час в країні загинули близько 18 тис. мирних мешканців, а також кілька тисяч військових і бойовиків. У Сомалі немає центральної влади, країна фактично поділена на кілька областей, якими правлять кримінальні й піратські клани, ісламістські угруповання. Бойовики "Аль-Шабаб", причетні до викрадання французьких радників раніше цього місяця, контролюють практично весь південь Сомалі і займають основні позиції в столиці Могадішо.