В Японії - парламентські вибори

У Японії сьогодні проходять парламентські вибори.

Очікується, що правляча Ліберально-демократична партія прем`єра Таро АСО поступиться більшістю місць опозиційній Демократичній партії. Лідер демократів Юкіо ХАТОЯМА пообіцяв виборцям більше уваги приділити соціальній підтримці, а також орієнтувати політику країни більшою мірою на азіатських сусідів, ніж на США, передає радіо «Свобода» .

На 480 депутатських мандатів претендують 1374 кандидати. Якщо одній з партій вдасться забезпечити собі просту більшість у парламенті (241 місце), то вона зможе сформувати уряд. Підрахунок бюлетенів почнеться сьогодні ввечері після закриття виборчих дільниць, а офіційні результати виборів очікуються у понеділок 31 серпня.