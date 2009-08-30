У Німеччині готуються до 70-річчя Другої світової війни

У німецьких містах сьогодні проходять богослужіння, приурочені до 70-х роковин початку Другої світової війни.

У перший день вересня в польському місті Явір відбудеться урочиста екуменічна меса за участю польських і німецьких священнослужителів.

Роковини початку Другої світової війни стали головною темою чергового відеозвернення федерального канцлера Ангели Меркель. Сказавши про безмірні страждання, які заподіяла нацистська Німеччина народам Європи, Меркель зазначила, що перемога союзників по антигітлерівській коаліції дозволила вписати новий розділ в історію країни, повідомляє радіо "Свобода".