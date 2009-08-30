Військово-морські навчання Open-Spirit 2009 починаються на Балтиці

Військово-морські навчання Open-Spirit 2009, впродовж яких кораблі ВМС будуть зайняті пошуком і знешкодженням морських мін, пройдуть в територіальних водах Естонії з 31 серпня по 11 вересня, повідомив у неділю Головний штаб Сил оборони Естонії.

В Open-Spirit 2009 візьмуть участь 16 кораблів з сімох держав (Естонії, Литви, Німеччини, Франції, Швеції, Данії та Польщі). З боку Естонії в операції візьмуть участь тральщик Admiral Cowan і штабне судно Tasuja.

Вперше в ученнях візьме участь об`єднана група водолазів з Естонії, США і Німеччини.

В ході учень відпрацьовуватимуться навички з виявлення і знищення морських мін, що залишилися після двох світових воєн в територіальних водах і економічній зоні Естонії в Балтійському морі.

Навчання Open Spirit проводяться з 1997 року за ініціативою протимінної флотилії ВМФ Німеччини по черзі поблизу берегів Естонії, Латвії і Литви.

Під час Першої і Другої світових воєн в Балтійському морі було закладено близько 80 тисяч мін, зокрема близько 60 тисяч - у Фінській затоці. Починаючи з 1994 року, в естонських водах було виявлено майже 600 мін і інших вибухонебезпечних предметів.

РІА "Новости"