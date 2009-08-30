Японська опозиція вперше за 55 років виграла вибори

Опозиційна Демократична партія Японії здобула вже 244 з 480 місць в нижній палаті парламенту, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на дані виборчкому країни.

Тепер, отримавши просту більшість, демократи матимуть право сформувати уряд. Новим прем`єр-міністром країни стане лідер Демократичної партії Японії Юкіо ХАТОЯМА.

Ліберально-демократична партія, яка майже беззмінно керувала країною упродовж 55 років, одержала поки лише 58 місць. Не пораховані голоси щодо 153 мандатів.

Партія Комейто завоювала 10 місць, Комуністична партія Японії - 2, Соціалістична партія Японії - 2, Партія народу - 3, безпартійні і дрібніші партії - 8 місць.