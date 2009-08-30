Уго Чавес: російських військових баз у Венесуелі немає і не буде

Російських військових баз на венесуельській території немає і не буде, заявив президент Венесуели Уго Чавес на надзвичайному саміті Південноамериканського союзу націй (УНАСУР). На саміті президенти країн УНАСУР (Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Гайяна, Еквадор, Колумбія, Парагвай, Перу, Сурінам, Уругвай і Чилі) обговорювали доцільність планованого розміщення військовослужбовців США на сімох базах у Колумбії.

"США блокують продаж нам запасних частин для військової техніки. Тому ми звертаємося по підтримку до Москви і Пекіна. Але у Венесуелі немає і не буде ні російських, ні китайських військових баз", - сказав Чавес.

За його словами, "наявність на колумбійській території американських баз, що забезпечують мобільність на випадок війни, викликає велике занепокоєння у Венесуелі".

Він запропонував президентові Колумбії Альваро Урібе терміново надати Раді оборони УНАСУР повний текст готового до офіційного підписання договору про співпрацю в галузі оборони і безпеки між цією південноамериканською країною і США.

Альваро Урібе запевнив, що в двосторонньому договорі із США йдеться про "практичну допомогу" в боротьбі з незаконним обігом наркотиків і наркотероризмом. За його словами, присутність американських військових у Колумбії не становить загрози інтересам сусідніх держав. Колумбійський лідер також запропонував провести ретельне розслідування випадків незаконного постачанея озброєнь наркотерористам у регіоні.

Напередодні саміту колумбійська преса зазначала, що, можливо, на ньому будуть надані докази "спроб бойовиків РВСК купити ракети класу "земля-повітря" російського виробництва".

"Революційні збройні сили Колумбії" (РВСК) - ліворадикальне повстанське угруповання, яке з 1964 року веде з урядом війну "за побудову Нової Колумбії, суспільства соціальної справедливості та рівності". Одним з джерел доходу бойовиків вважається торгівля наркотиками. США і Євросоюз внесли РВСК до списку терористичних організацій.

РІА "Новости"