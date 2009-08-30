Партія Меркель втрачає більшість у Саарі й Тюрингії

Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Німеччини Ангели Меркель, за попередніми даними, лідирує на виборах до ландтагів (місцевих парламентів) федеральних земель Саар, Тюрингія і Саксонія, проте втрачає абсолютну більшість у Саарі й Тюрингії. Про це свідчать результати exit-poll, що опрелюднені на німецькому телебаченні після голосування. При цьому в Саксонії для партії А.Меркель складається краща картина - тут християнським демократам, мабуть, вдасться сформувати парламентську коаліцію з Вільними демократами, повідомляє Associated Press.

Вибори до ландтагів трьох федеральних земель, що відбулися сьогодні, розглядаються як репетиція загальних виборів до бундестагу, які пройдуть в Німеччині 27 вересня ц.р., уточнює РосБізнесКонсалтинг.