ФСБ закінчила штурм будинку в Дагестані

У результаті спецоперації в селі Муцалаул Хасавюртівського району Дагестану ввечері 30 серпня знищено двох бойовиків. Як повідомили в Управлінні Федеральної служби безпеки по Дагестану, один з убитих був іноземним найманцем. "Один із знищених бойовиків - араб за походженням", - цитує ІТАР-ТАРС слова представника відомства.

Наразі особи вбитих встановлюються. У будинку, звідки вели вогонь бойовики, триває розбір завалів.

За попередньою інформацією, жертв або постраждалих з боку міліціонерів немає.