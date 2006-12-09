Арабський світ близький до вибуху

Король Саудівської Аравії Абдулла (King Abdullah) відкрив щорічний саміт країн Перської затоки зі слів про наближення "вибуху" в арабському світі, повідомляє AFP.

“Наш арабський регіон оточений масою небезпек. Ми немов на пороховій діжці, якій вистачить і іскри щоб вибухнути", - заявив він лідерам Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару і Об`єднаних Арабських Еміратів.

За словами короля, особливе його занепокоєння викликає стан справ у Лівані, Іраку та на палестинських територіях.

Нагадаймо, що раніше про можливість такого розвитку подій в багатьох арабських країнах розповідав тезка і колега саудівського правителя король Йорданії Абдулла II, який заявив що в Іраку, Лівані й Палестині може розпочатися громадянська війна.

Лента.ру