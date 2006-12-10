Єдине зауваження на виборах в Придністров`ї зробив спостерігач від України

Міжнародні спостерігачі на виборах президента Придністров`я яких-небудь порушень поки не зафіксували. Єдине зауваження зробив представник центру стратегічних ініціатив України Вадим МАХНИЦЬКИЙ.

Як передає РІА «Новости», зауваження торкалося використання в ході виборчої кампанії лише російської мови.

“Бюлетені складені тільки російською мовою, що, на наш погляд, утискає права молдаван і українців, які мешкають в республіці", - сказав В.МАХНИЦЬКИЙ в неділю на прес-конференції.

За його словами, це єдине зауваження щодо організації і проведення виборів.

У Придністров`ї 10 грудня відбуваються вибори президента невизнаної республіки. Для їх проведення утворено 263 виборчі ділянки, в списки для голосування внесено 394 тисячі виборців.

На посаду глави республіки претендує чотири кандидати, зокрема чинний президент Ігор СМІРНОВ, депутат Верховної Ради Петро ТОМАЙЛИ і два журналісти - редактор місцевого опозиційного тижневика "Нова газета" Андрій САФОНОВ і редактор партійної газети компартії "Правда Придністров`я" Надія БОНДАРЕНКО.