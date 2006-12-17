Китай розробляє власний ”літак-невидимку”

Китайські військові приступили до розробки "літака-невидимки", що, подібно американським літакам, побудованим за технологією "стелс", буде невидимим на екранах радарів.

Про це повідомляється в статті січневого номера гонконгзького журналу "Канва Дефенс Ревью", який надійде в продаж 20 грудня. Копія статті надана РІА “Новости”.

Автор статті посилається на власне джерело в Пекінському інституті авіаційних матеріалів, що є головним китайським дослідницьким центром з розробки покриттів для військових і цивільних літаків КНР.

За словами джерела журналу, китайці змогли дістати доступ до технологій, що використовуються на американському "літаку-невидимці" Ф-117.

“Канва Дефенс Ревью” відзначає, що в експертному співтоваристві з`явилася інформація про те, що Китаю вдалося одержати якісь деталі Ф-117, збитого над територією Югославії під час операції НАТО проти режиму Слободана Мілошевича в 1999 році.

"Враховуючи добрі відносини між Китаєм і колишньою владою Югославії, такий варіант не здається неможливим за умови, що китайці запропонували хорошу ціну", - зазначає журнал.

За словами джерела, "літак-невидимка" створюватиметься на базі китайського винищувача-бомбардувальника JH7A, що за своїми характеристиками близький до російського літака Су-24.