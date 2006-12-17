У Копенгагені розігнали несанкціоновану демонстрацію

Поліція затримала близько 300 учасників несанкціонованої демонстрації в Копенгагені. Як передає РБК, близько 1 тис. маніфестантів зібралися в столиці Данії, щоб висловити протест проти рішення суду, який відновив християнську конгрегацію в правах на будинок у центрі міста, зайнятого самовільними користувачами.

Розпочавшись цілком мирно, демонстрація через деякий час обернулася безпорядками - в хід пішли булижники і піротехніка. Для відновлення порядку поліції довелося пустити в хід сльозоточивий газ.

Офіційні власті не наводять даних про потерпілих, проте, за словами очевидців, щонайменше в однієї людини виникли проблеми з диханням. Місцеві ЗМІ повідомляють, що один учасник акції протесту знепритомнів, а двох поранених поліцейських довелося госпіталізувати.

Конфлікт навколо сумнозвісної будівлі в центрі Копенгагена тягнеться з 1982 року. Тоді міські власті передали її в тимчасове користування групі молодих людей, проте в 2001 р. продали його невеликій християнській конгрегації, котра спробувала виселити колишніх мешканців. Ті залишати будинок відмовилися, стверджуючи, що місто не мало права продавати будинок доти, поки він знаходиться в користуванні. У серпні 2006 р. Верховний суд відхилив апеляцію нинішніх мешканців будинку і виніс ухвалу про їх виселення.