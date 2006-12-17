Весілля закінчилося смертю 27 чоловік

Число жертв пожежі і тисняви на весільній церемонії в Пакистані досягло 27 чоловік, понад 30 дістали поранення, повідомляє РБК. За даними місцевої поліції, пожежа у весільному шатрі була викликана перегріванням потужних ламп, встановлених усередині святкової споруди. 8 чоловік з числа поранених знаходяться у тяжкому стані. Постраждали тільки жінки і діти, оскільки чоловіки знаходилися в іншому шатрі.

Трагедія сталася на сході країни, в одному із селищ за 120 км на захід від м. Мултан. За даними поліції, понад 100 жінок і дітей зібралися у величезному весільному шатрі на урочисту церемонію, коли несподівано спалахнула пожежа. Люди в паніці кинулися до виходу, виникла тиснява, одна із стін шатра обрушилася.