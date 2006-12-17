Людиною року став користувач Інтернету

Американський журнал Time, що традиційно називає в останньому грудневому номері Людину року, в 2006 році обрав ним користувача Інтернету. Таким чином видання спробувало підкреслити значущість простих людей для розвитку сучасного світу, передає Lenta.ru.

Як йдеться в редакційній статті, інтернет-користувач удостоївся почесного звання "за те, що взяв під узду світові ЗМІ, за те, що заснував і оформив нову цифрову демократію, за те, що працює безкоштовно й при цьому перевершує професіоналів".

Тим часом, зазначає видання, було б помилкою романтизувати таке рішення "більше, ніж суворо необхідно". "Деякі коментарі на YouTube примусять вас ридати над майбутнім людства тільки через орфографію, не кажучи про непристойності й неприкриту ненависть", - пояснює Time. Але в цьому весь інтерес - Інтернет може обернутися розчаруванням, як і будь-який широкомасштабний соціальний експеримент.

Як основні інтернет-сервіси, що визначають розвиток суспільства й підтримуються силами користувачів, крім YouTube журнал називає вільну енциклопедію Wikipedia, фотосервіс Flickr і соціальну мережу MySpace.

На обкладинці останнього в 2006 році журналу намальовано комп`ютер із дзеркальною поверхнею замість монітора. В інтерв`ю агентству France Presse виконавчий редактор Time Річард СТЕНГЕЛЬ заявив: "Такою обкладинкою ми увійшли в історію журнальної справи. Через багато років люди подивляться на неї й подумають: “так, вони це придумали, й тепер світ зовсім інший”

Персону року вибирає виключно виконавчий редактор. Як відомо, в різні роки Людиною року ставали Адольф Гітлер, Йосип Сталін, Джордж БУШ, Американський солдат, а також комп`ютер.