Японія пропонує Росії вирішити територіальний спір

«у нинішньому поколінні»

Прем`єр-міністр Японії Юкіо ХАТОЯМУ запропонував Росії укласти мирний договір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав під час зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Між нашими країнами є територіальна проблема, і ми хотіли б остаточно вирішити це питання і хотіли б укласти мирний договір», - сказав Ю.ХАТОЯМУ.

«Ми повинні робити це в нинішньому, нашому поколінні. І таким чином ми хотіли б створити нові японо-російські відносини», - сказав він.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія готова до обговорення найбільш складних питань.

Як відомо, між Росією і Японією досі не вирішено територіальний спір. Після закінчення Другої світової війни Курильські острови були анексовані СРСР. У даний час всі Курильські острови адмініструються Росією, проте чотири південні острови — Ітуруп, Шикотан, Кунашир і група островів Хабомаї — оспорюються Японією. Токіо поставили в залежність від розв’язання територіального спору підписання мирного договору між двома країнами.