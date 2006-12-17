Бойовики ХАМАС атакували резиденцію президента Палестини

Бойовики руху ХАМАС напали на резиденцію голови Палестинської автономії Махмуда Аббаса в Газі. Про це повідомляє ізраїльська газета Yediot Ahronot з посиланням на очевидців.

За даними агентства France Presse, в районі бою чутна інтенсивна автоматна стрілянина і вибухи. Даних про загиблих і постраждалих поки не поступало.

Раніше воєнізоване крило Хамаса і ще декілька палестинських рухів заявили, що мають намір із зброєю в руках чинити опір "перевороту" в Палестині - саме так вони розцінюють намір Махмуда Аббаса провести дострокові вибори до парламенту. У нинішньому парламенті більшість належить Хамасу, і уряд автономії сформований цим радикальним рухом. Аббас же представляє рух ФАТХ - основного суперника Хамаса.

Голова сформованого Хамасом уряду Ісмаїл Ханія вже оголосив, що у разі проведення дострокових виборів ХАМАС їх бойкотуватиме. Палестинська виборча комісія повідомила, що для підготовки виборів буде потрібно не менше трьох місяців.

Лента.ру