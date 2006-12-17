Подруга принца Вільяма відмовила королеві

Подруга британського принца Вільяма Кейт Мідлтон відхилила запрошення Єлизавети II зустріти Різдво з королівською родиною, пише в неділю The Daily Mail.

Кейт Мідлтон. Фото AFP

За словами 24-річної обраниці принца, вона відзначатиме свята з королевою тільки після того, як стане офіційним членом сім`ї, тобто вийде заміж за Вільяма. Мідлтон планує зустріти найближче Різдво з родичами в Шотландії.

Запрошення було відправлене ще в листопаді, уточнює видання, проте в королівській адміністрації тільки нещодавно дізналися про те, що Мідлтон не має наміру бути присутньою на традиційних святах в маєтку Сендрінгем в Норфолці.

Як відзначає The Daily Mail, вочевидь, Мідлтон перша з подруг членів королівської сім`ї, кого коли-небудь запрошували до Сендрінгема, і вже точно єдина, хто таку пропозицію відхилив.

За словами однієї з подруг, "Кейт дуже хотіла би бути поряд з Вільямом на Різдво, і для неї велика честь отримати запрошення, проте вона дуже прив`язана до своєї сім`ї і хотіла б провести свята з ними".

Тим часом, нагадує газета, в 2005 році Мідлтон приїхала до Сендрінгема в так званий День подарунків, 26 грудня, і провела там кілька днів з принцем і його сім`єю.

Лента.ру