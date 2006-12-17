Берлусконі вирушив до США на операцію

Екс-прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ в неділю вилетів до Сполучених Штатів, де має намір зробити операцію на серці.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив лідер правоцентристської партії "Ліга Півночі" Умберто БОССІ.

Можливість поїздки екс-прем`єра в один з кардіологічних центрів США італійські ЗМІ мусують вже декілька днів, хоча ніяких офіційних підтверджень не надходило. Сам С.БЕРЛУСКОНІ пояснив необхідність поїхати до Америки бажанням відвідати свою дочку Елеонору, яка вивчає економіку в Нью-Йорку. Журналісти, тим часом, вважають, що екс-прем`єр відбув на медичний консиліум, який, швидше за все, відбудеться або в Нью-Йорку, або в Х`юстоні, або в Клівленді.

Лідер правоцентристів С.БЕРЛУСКОНІ 26 листопада знепритомнів під час виступу перед молоддю в місті Монтекатіні. Його було доставлено до лікарні, де він протягом чотирьох днів проходив обстеження. За його результатами особистий лікар екс-прем`єра порадив своєму пацієнту зробити операцію і поставити кардіостимулятор. Аналогічного висновку дійшли фахівці однієї з швейцарських клінік, з якими С.БЕРЛУСКОНІ радився після обстеження. Сам екс-прем`єр, проте не в захваті від цієї ідеї і, очевидно, вирішив вислухати думку американських лікарів.

“В Італії всі хочуть мене прооперувати, вважаю, в основному, щоб додати гучне ім`я до списку знаменитих пацієнтів", - пояснює екс-прем`єр.

За рекомендаціями щодо кращих американських клінік С.БЕРЛУСКОНІ звернувся до Джорджа БУША: це питання він 20 хвилин обговорював з американським президентом по телефону в середу.

В якій саме центр вирішив звернутися екс-прем`єр Італії, поки не відомо.