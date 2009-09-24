Радбез ООН одностайно прийняв резолюцію США з ядерного роззброєння

Рада Безпеки ООН, що проходить під головуванням Барака ОБАМИ, одностайно прийняла проект резолюції США з питань нерозповсюдження ядерної зброї й роззброєння. Як передає Reuters, у резолюції міститься заклик до ядерних держав скоротити їхні «смертоносні арсенали». Як заявив американський президент, найближчі місяці стануть «ключовими у вирішенні питання ядерного нерозповсюдження».

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