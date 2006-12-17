За що німці начальство не люблять

Німецькі менеджери в порівнянні з своїми колегами в інших країнах отримали не самі кращі оцінки від своїх підлеглих. Такого висновку дійшли експерти американської рекрутингової фірми Kelly Services.

У рейтингу, складеному за підсумками опитань, німецькі начальники посіли 25-те з 28 місць. За шкалою від 1 до 10 балів вони отримали в середньому оцінку 6,2. Дослідженням було охоплено 70 тисяч чоловік з 28 країн, зокрема 2100 громадян Німеччини.

Найвищу оцінку діяльності свого начальства дали співробітники фірм Мексики (7,6), США (7,3) і Канади (7,2). У Європі найпозитивніше до своїх керівників ставляться ірландці, бельгійці і голландці. Тут Німеччина зайняла 13-е місце з 16 країн. Гірше ніж німці, якості своїх менеджерів оцінили лише італійці, турки і шведи. Оскільки оцінки коливаються між 7,6 і 6,1 балами, в жодній з країн якості керівників не оцінюються як "дуже хороші" або "дуже погані".

Найгірше, на думку німців, у їх керівників йде справа з лідерськими якостями (5,7) і умінням працювати в команді (6). Вміння начальства спілкуватися з підлеглими і доручати їм виконання відповідальних завдань німецькі підлеглі оцінили середньо - відповідно 6,1 і 6,2 балів. В порівнянні з іноземними колегами німецькі керівники опинилися на четвертому місці з кінця.

Одним з критеріїв оцінки менеджерів було питання про визнання ними успіхів підлеглих – одним з основних інструментів мотивації співробітників. Виявилось, що німецькі керівники украй скупі на похвалу. Майже 40 відсотків німців практично не чує хвалебних слів від своїх начальників, 30 відсотків хвалять підлеглих час від часу і лише 19,3 відсотка регулярно.

Попри такі невтішні для керівників оцінки, 63% німців в цілому задоволені своєю роботою. У лідерах в цьому питанні опинилися Данія (74%), Мексика і Швеція. Замикають список Туреччина, Росія (48%) і Угорщина.

DW-world